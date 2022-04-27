Орск, Оренбургская область, , 09:00 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области утром 27 апреля эвакуировали сотрудников завода «Орскнефтеоргсинтез» — более 1 тыс. человек. Причиной стала поступившая угроза теракта, на заводе якобы должно сработать взрывное устройство. Об ютом информируют СМИ.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в настоящее время проводится обследование объекта. Для мониторинга и контроля за обстановкой на месте находится служба пожаротушения 5-го пожарно-спасательного отряда и один пожарно-спасательный расчёт.

На самом предприятии отметили, что сейчас на заводе все спокойно и под контролем. Представители спецслужб оперативно приехали на место и проверяют здания.