Москва, 27 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве и Подмосковье. Это 27 апреля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Уточняется, что «желтый» уровень погодной опасности свидетельствует о потенциально опасных погодных явлениях.

Также отмечается, что предупреждение о ветре с отдельными порывами до 15 м/с будет действовать на территории Москвы с 9:00 до 21:00 27 апреля. При этом в Московской области такое же предупреждение будет действовать с 10:00 до 21:00 27 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве 27 апреля ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь.