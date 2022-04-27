Токио, 27 апреля 2022, 08:58 — REGNUM Япония будет добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи, развитие ракетно-ядерной программы которой считает категорически неприемлемым. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 27 апреля заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.
Своё заявление Мацуно сделал, комментируя состоявшийся 25 апреля на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне парад по случаю 90-летия со дня создания Корейской народной армии.
Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 25 апреля в Пхеньяне военном параде, посвящённом 90-летию Корейской народной армии, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о принятии мер по дальнейшему развитию и расширению ядерного потенциала республики.
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