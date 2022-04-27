Токио, 27 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Япония будет добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи, развитие ракетно-ядерной программы которой считает категорически неприемлемым. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 27 апреля заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

Хирокадзу Мацуно «Развитие ракетно-ядерной программы Северной Кореи является для нас совершенно неприемлемым. Мы приложим все усилия на сбор и анализ информации и продолжим тесное сотрудничество между Японией и США, а также Японией, США и Южной Кореей, направленное на полную денуклеаризацию Северной Кореи».

Своё заявление Мацуно сделал, комментируя состоявшийся 25 апреля на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне парад по случаю 90-летия со дня создания Корейской народной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 25 апреля в Пхеньяне военном параде, посвящённом 90-летию Корейской народной армии, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о принятии мер по дальнейшему развитию и расширению ядерного потенциала республики.