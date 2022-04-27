Калуга, 27 апреля 2022, 11:00 — REGNUM В Калужской области 27 апреля состоится Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Акцию организовало Движение «Волонтёры Победы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Участники акции зададут прохожим три вопроса о георгиевской ленте, расскажут её историю, выдадут листовку с информацией об акции, подарят георгиевскую ленточку и покажут, как правильно носить этот символ доблести и славы.
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