Калуга, , 11:00 — REGNUM В Калужской области 27 апреля состоится Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Акцию организовало Движение «Волонтёры Победы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

волонтёрыпобеды. рф

Участники акции зададут прохожим три вопроса о георгиевской ленте, расскажут её историю, выдадут листовку с информацией об акции, подарят георгиевскую ленточку и покажут, как правильно носить этот символ доблести и славы.

«Прикреплять георгиевскую ленту стоит только на грудь. Нельзя её носить на сумках, рюкзаках, голове, ниже пояса, а также вешать на автомобили и другие транспортные средства. Георгиевская лента — это не украшение, а символ Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в Калужском региональном штабе Движения «Волонтёры Победы».

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