Сеул, , 08:57 — REGNUM Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил против плана избранного главы государства Юн Сок Ёля по переносу администрации главы государства. Об этом Мун Чжэ Ин сообщил в интервью телеканалу JTBC.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью южнокорейский лидер отметил, что данный вопрос требует тщательного обсуждения. Тем не менее, он подчеркнул, что перенос администрации — главный национальный проект, поэтому действующая администрация вынуждена сотрудничать с будущими властями страны.

Президент выступил в защиту своих мирных инициатив на Корейском полуострове, несмотря на растущую напряжённость после северокорейских ракетных пусков. Он подчеркнул, что на протяжении последних пяти лет на Корейском полуострове был мир.

Глава Южной Кореи признал, что положительно относился к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну до того момента, пока тот не перешёл «красную черту», запустив межконтинентальную баллистическую ракету.

Мун Чжэ Ин подверг критике избранного президента за использование жёстких выражений в отношении Северной Кореи, которые могут ещё больше усилить напряжённость. Он выразил надежду на то, что Юн Сок Ëль изменит тактику после вступления в должность президента.