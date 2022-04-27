Манчестер, Великобритания, 27 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» одержал победу над мадридским «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 4:3.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно начал матч и уже к 11-й минуте вёл в счёте с разницей в два мяча, отличились Кевин Де Брёйне и Габриэл Жезус. На 33-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема сократил отставание.

На 53-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден забил третий гол, а спустя уже две минуты форвард «Реала» Винисиус пробежал полполя с мячом и отправил его в сетку.

На 74-й минуте полузащитник английского клуба Бернарду Силва забил четвёртый гол, поразив «девятку» ворот соперника. А на 82-й минуте Бензема оформил дубль, реализовав пенальти.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде (Испания).