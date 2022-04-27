Ульяновск, 27 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области проверяют образовательные учреждения в части организации мер безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Безопасность в школах

Глава региона Алексей Русских после трагедии в Вешкайме распорядился провести во всех образовательных организациях Ульяновской области «комплексные проверки на предмет соблюдения мер безопасности».

Напомним, что семьям погибших при стрельбе в детсаду в Вешкаймском районе выплатят по 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детский сад «Рябинка» в Вешкайме ворвался вооружённый мужчина и устроил пальбу: результате погибли двое детей и один педагог, ещё один воспитатель ранен. По факту убийства СКР возбудил уголовное дело.