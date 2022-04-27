27 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

В соцсетях обсуждают заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Штаты намерены добиваться снижения военного потенциала России.

Татьяна Иващенко, , 09:56 — REGNUM Соединённые Штаты Америки намерены добиваться снижения военного потенциала России. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава Пентагона также выразил уверенность в том, что военный потенциал России сейчас слабее, чем в начале спецоперации на Украине.

Самонадеянное заявление Остина пользователи обсуждают в соцсетях.

«Пока США добились только снижения военного потенциала Украины», — иронизирует подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой денацификации и демилитаризации Украины.

«Наивные», — оценил заявления Штатов Александр Д.

«Россия намерена добиваться снижения потенциала Пентагона», — комментирует Papug Z.

«США и НАТО — фашисты», — считает Дионис Д.

Сергей И. напомнил, что США собрались воевать с Россией «до последнего украинца».

«Байден раньше свою Америку утопит», — убеждён Игорь А.

«США всегда этого хотели, просто скрывали», — считает Е.

«После таких заявлений военный потенциал будут только наращивать», — пишет Евгений.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином president.gov.ua

«Не дождётесь!» — комментирует Т. Е. «В итоге США потеряют свой потенциал», — добавляет он.

«А в итоге снизили свой потенциал, отдав все запасы вооружений Украине», — рассуждает Владимир.

F. S. не понимает, каким образом США собрались ослаблять военный потенциал России: «Каким образом? Отберут у нас оружие и закроют производство? Да они вместе с Зеленским ерунду несут».

«Ох и аукнется американцам всё это», — отметил Денис Д.

«Ничего личного, просто бизнес», — охарактеризовал действия США Андрей.

«О! Больше не скрывают своих целей», — заметил А. А.

«А раньше они этого не делали, понимаешь», — иронизирует Семён.

«Ну да. Доллар уже двести», — припомнил нелепое заявление президента США Джо Байдена Вячеслав Б.

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«Нам нужно снижать роль США в мире», — подытожил Демьян.