Татьяна Иващенко, 27 апреля 2022, 09:56 — REGNUM Соединённые Штаты Америки намерены добиваться снижения военного потенциала России. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Глава Пентагона также выразил уверенность в том, что военный потенциал России сейчас слабее, чем в начале спецоперации на Украине.
Самонадеянное заявление Остина пользователи обсуждают в соцсетях.
«Пока США добились только снижения военного потенциала Украины», — иронизирует подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой денацификации и демилитаризации Украины.
«Наивные», — оценил заявления Штатов Александр Д.
«Россия намерена добиваться снижения потенциала Пентагона», — комментирует Papug Z.
«США и НАТО — фашисты», — считает Дионис Д.
Сергей И. напомнил, что США собрались воевать с Россией «до последнего украинца».
«Байден раньше свою Америку утопит», — убеждён Игорь А.
«США всегда этого хотели, просто скрывали», — считает Е.
«После таких заявлений военный потенциал будут только наращивать», — пишет Евгений.
«Не дождётесь!» — комментирует Т. Е. «В итоге США потеряют свой потенциал», — добавляет он.
«А в итоге снизили свой потенциал, отдав все запасы вооружений Украине», — рассуждает Владимир.
F. S. не понимает, каким образом США собрались ослаблять военный потенциал России: «Каким образом? Отберут у нас оружие и закроют производство? Да они вместе с Зеленским ерунду несут».
«Ох и аукнется американцам всё это», — отметил Денис Д.
«Ничего личного, просто бизнес», — охарактеризовал действия США Андрей.
«О! Больше не скрывают своих целей», — заметил А. А.
«А раньше они этого не делали, понимаешь», — иронизирует Семён.
«Ну да. Доллар уже двести», — припомнил нелепое заявление президента США Джо Байдена Вячеслав Б.
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«Нам нужно снижать роль США в мире», — подытожил Демьян.