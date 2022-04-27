Челябинск, , 08:52 — REGNUM В Челябинске уничтожили семена, присланные местной жительнице из Германии. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Семена condesign

В почтовом отправлении на имя гражданки находилось 14 пакетов семян овощей и цветов. При этом фитосанитарного сертификата на них не было. Это и стало основанием для такой меры.

Ранее житель Челябинска отправил семена за границу без фитосанитарного сертификата. Его привлекли к административной ответственности.