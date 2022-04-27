Москва, , 08:52 — REGNUM Сведения о новых преступлениях украинских вооружённых формирований против мирных жителей Украины запросит у Минобороны России Следственный комитет РФ. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба СК России.

Украинский боевик Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным Министерства обороны РФ, в Николаеве, вблизи авиаремонтного завода, неонацисты установили радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые планируют привести в действие при массовом скоплении людей и обвинить в этом российских военных», — говорится в сообщении.

Также указывается, что украинские нацисты создали в доме престарелых в городе Лимане оснащенный тяжелым вооружением опорный пункт, удерживая в нем персонал и пожилых людей как живой щит.

Кроме того, отмечается, что следователями будет запрошена у Минобороны РФ эта информация, которая затем будет проанализирована и приобщена к уже имеющимся материалам следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель России Мария Захарова заявила, что киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, так как намерен и дальше манипулировать этой ситуацией.