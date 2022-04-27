Пермь, 27 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Пермском крае по факту незаконного лишения свободы человека в городе Лысьве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

По данным ведомства, 3 апреля 2022 года 47-летний мужчина в компании знакомой употреблял алкоголь. Когда женщина засобиралась домой, собутыльник, угрожая ножом, стал удерживать ее в квартире. Горожанка смогла позвонить по телефону сестре, а та, в свою очередь, заявила о происшествии правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).