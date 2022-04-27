Кызыл, 27 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. На территории Тувы с начала пожароопасного периода зарегистрировано 53 степных пожара на общей площади 1472 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Служба ГО и ЧС Тувы Степной пожар в Туве

При этом 16 возгораний были обнаружены в пяти км от населённых пунктов. Кроме того, леса республики горели девять раз на площади 256 га.

«На 27 апреля 2022 года действует 2 очага на общей площади 3,8 га, из них лесная 0,8 га, это территория Хайыраканского участкового лесничества», — добавили в ведомстве.

В связи с ростом показателей по пожарам спасатели призвали власти муниципалитетов активизировать разъяснительную работу о правилах пожарной безопасности, а также ускорить работы по опашке вокруг поселений.