Москва, 27 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы» реорганизуют еще три заброшенные промзоны. Проекты комплексного развития этих территорий уже одобрены, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

Бывшие промзоны расположены на западе и северо-западе Москвы в районах Хорошёво-Мневники, Очаково-Матвеевское и Южное Тушино. В новых индустриальных кварталах появится свыше 11 тыс. новых рабочих мест.

На этих территориях планируется возвести около 1,4 млн кв. метров недвижимости. Инвестиции в развитие территорий составят 158 млрд рублей, а поступления в бюджет — 4,2 млрд рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в бывших промышленных зонах Москвы с 2011 года построено и сдано в эксплуатацию 31,7 млн кв. метров недвижимости.

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