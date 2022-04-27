Ещё три заброшенные промзоны реорганизуют в Москве
Москва, 27 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы» реорганизуют еще три заброшенные промзоны. Проекты комплексного развития этих территорий уже одобрены, сообщается на портале мэра столицы.
Бывшие промзоны расположены на западе и северо-западе Москвы в районах Хорошёво-Мневники, Очаково-Матвеевское и Южное Тушино. В новых индустриальных кварталах появится свыше 11 тыс. новых рабочих мест.
На этих территориях планируется возвести около 1,4 млн кв. метров недвижимости. Инвестиции в развитие территорий составят 158 млрд рублей, а поступления в бюджет — 4,2 млрд рублей в год.
Как сообщало ИА REGNUM, в бывших промышленных зонах Москвы с 2011 года построено и сдано в эксплуатацию 31,7 млн кв. метров недвижимости.
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