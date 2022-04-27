Ульяновск, 27 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области окажут финансовую государственную поддержку семьям погибших при стрельбе в детском саду. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Губернатор Алексей Русских распорядился выделить финансовую помощь семьям погибших и пострадавшей в детском саду в Вешкайме. Из регионального бюджета выплатят по 1 млн рублей семьям погибших во время стрельбы, 500 тыс. рублей – пострадавшей работнице детского сада.

Напомним, что ранее глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что это «чудовищная трагедия».

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 26 апреля в детском саду «Рябинка» Вешкаймского района Ульяновской области. Вооружённый мужчина устроил стрельбу, в результате погибли двое детей и один педагог, ещё один воспитатель ранен.