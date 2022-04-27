Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Вашингтон внимательно следит за тем, что происходит в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он прокомментировал теракты, произошедшие в ПМР, и последовавшую на это реакцию в соседних странах.

«Мы пристально следим за ситуацией, разбираемся, что произошло. Мы поддерживаем призыв молдавских властей к спокойствию», — заявил Прайс.

Он также подчеркнул, что Вашингтон всегда беспокоят любые проявления потенциальной эскалации напряжённости.

Напомним, после серии терактов в Приднестровье 24 и 25 апреля в республике ввели «красный» код террористической угрозы. На въездах в города поставили блокпосты, усилился контроль на молдавской границе. Кишинёв на это отреагировал негативно. Там заявили, что такие меры безосновательны, а установка блокпостов была несанкционированной и препятствует перемещению граждан.

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