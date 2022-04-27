Балашов, Саратовская область, 27 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Саратовской области организована проверка после отравления двоих человек угарным газом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Mos.ru В больнице

По предварительным данным, 25 апреля в 21:10 (местное время) в больницу госпитализировали 35-летнюю жительницу города Балашова и ее сына 2013 года рождения с диагнозом «отравление угарным газом». После оказания медицинской помощи состояние пострадавших стабилизировалось. По месту их жительства провели осмотр помещений. Запаха газа не выявили, газовые приборы исправны, утечки природного газа не обнаружено. Сотрудники газовой компании продолжают мероприятия по выявлению возможных утечек газа.

ИА REGNUM ранее сообщало, ночью 13 апреля в больницу Вольского района Саратовской области доставили с симптомами отравления угарным газом детей 2014 и 2015 годов рождения, а также 44-летнюю женщину.

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