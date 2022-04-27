Москва, , 08:44 — REGNUM Власти Австралии приняли решение об отправке на Украину партии тяжёлого вооружения, сообщает 27 апреля ABC.

Австралия

Общая стоимость вооружения превысит 19 млн долларов США. В партию войдут шесть 155-миллиметровых гаубиц M777 с дальностью стрельбы до 30 км, а также боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжающиеся поставки военной помощи на Украину уже через несколько месяцев могут истощить американские запасы вооружений.

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