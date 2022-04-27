Иркутск, 27 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Иркутская область дополнительно получит из федерального бюджета 2,1 млрд рублей на ремонт дорог, сообщает 27 апреля телерам-канал правительства региона.

ИА REGNUM Дорога

Известно, что часть средств направят на капитальный ремонт подъезда к селу Большая Елань в Усольском районе, реконструкции автодороги Михайловка — Берёзовка в Черемховском районе и ремонт 13 километров пути, связывающих деревню Петрова и посёлок Бугульдейку в Ольхонском районе.

«Работы на этих дорогах планировалось начать в 2023 году. Благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета, мы начнём их на год раньше. Проектная документация разработана, получены положительные заключения государственной экспертизы.

Конкурсные процедуры будут объявлены в максимально короткое время. В этом году работы будут оплачены за счёт федеральных средств, в следующем – за счёт областных», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также в регионе отремонтируют и введут в эксплуатацию дополнительно 40,2 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Их список сейчас составляют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Усолье-Сибирское в 2022 году получит пять отремонтированных участков дорог общей протяжённостью 4,75 километра.

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