Луганск, , 08:42 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские боевики трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 27 апреля сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

После обстрела

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела», — говорится в сообщении

Кроме того, отмечается, что за этот период обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись населённые пункты Первомайск и Ирмино.

Также указывается, что в ходе этих обстрелов киевские боевики выпустили по указанным населенным пунктам 22 снаряда из артиллерийских орудий калибра 122 мм и 20 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала обострения ситуации в Донбассе на территорию России прибыли более 1 млн жителей Украины, ДНР и ЛНР.