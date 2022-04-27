Новосибирск, , 08:43 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 27 апреля, началась первая стратегическая конференция «Импортонезависимость». В мероприятии участвуют более 300 человек из более чем 70 регионов России.

В НОВАТе стартовала первая стратегическая конференция «Импортонезависимость» nso. ru

«Вопросы, которые будут обсуждаться на конференции, касаются ключевых направлений развития нашей страны, создания импортонезависимых решений, которые будут востребованы и на региональном, и на федеральном уровнях», — сказал на открытии первый вице-губернатор региона Юрий Петухов.

Отметим, что конференция организована при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области. Она проходит в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета.