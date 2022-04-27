Москва, , 08:41 — REGNUM Мошенники начали рассылать жителям России письма с предложением якобы получить денежный приз и приглашением поучаствовать в лотерее, скачав для этого специальное приложение для смартфонов на Android. Об этом сообщили в компании Angara Security.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

«Привлечь внимание потенциальных жертв злоумышленникам помогал годами проверенный подход — продвижение беспроигрышной онлайн-лотереи. При этом для большей убедительности внешний вид фейкового сайта оформлялся c применением логотипов популярных брендов производителей совершенно разной продукции», — сообщили РИА Новости эксперты компании.

По их данным, как только пользователь переходит на сайт, ему предлагается пройти опрос. В нем уточнялось, какими мессенджерами и соцсетями участник пользуется чаще всего.

После жертвам предлагается выбрать ячейки «лотерейного билета», за которыми якобы спрятан выигрыш. Одно из условий — поделиться с друзьями ссылкой. Таким образом мошенники добиваются распространения фишинговой ссылки от лица реальных пользователей.

Затем участник мог перейти на следующую страницу, где сообщалось о принятии заявки на выигрыш к рассмотрению. Там же пользователю предлагалась ссылка на скачивание приложения для получения подарка. Активная фишинговая кампания была направлена, вероятнее всего, на сбор денежных средств доверчивых пользователей, а, возможно, и банковских данных, уточнили эксперты.