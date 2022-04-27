Курорты федерального значения планируют передать в ведение местных властей
Краснодарский край, 18 апреля, 2008, 18:14 — ИА Регнум. Федеральные министерства поддержали инициативу Краснодарского края по передаче полномочий по управлению курортами федерального значения на региональный и муниципальный уровень. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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"Глава российского правительства поручил своим ведомствам подготовить необходимые поправки в федеральные законы. Власти Краснодарского края надеются, что в ближайшее время законопроект будет утвержден премьер-министром и внесен в
Напомним, ранее губернатор Кубани
Кроме того, в
Как отмечается в сообщении, частные инвесторы готовы вложить миллионы долларов в ландшафтно-рекреационные комплексы на Черном море и ждут лишь того, чтобы государство установило правило игры - порядок выдачи разрешений на строительство и право собственности на искусственные пляжи. "Краснодарский край активно участвует в подготовке Федерального закона "Об искусственно образованных территориях" и поправок в Водный и Земельный кодексы. Руководство края рассчитывает на то, что Госдума примет весь необходимый пакет поправок еще до летних каникул", - подчеркивается в сообщении.