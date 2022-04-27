Краснодарский край, 18 апреля, 2008, 18:14 — ИА Регнум. Федеральные министерства поддержали инициативу Краснодарского края по передаче полномочий по управлению курортами федерального значения на региональный и муниципальный уровень. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.

" Росимущество , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , Минрегион , Федеральное агентство по туризму и другие ведомства согласились с тем, что пляжи должны находиться в управлении того региона, на территории которого они расположены", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-релизе подчеркивается, что передача полномочий регионам и муниципалитетам улучшит качество управления курортными территориями и создаст новые возможности для инвестирования в их развитие.

"Глава российского правительства поручил своим ведомствам подготовить необходимые поправки в федеральные законы. Власти Краснодарского края надеются, что в ближайшее время законопроект будет утвержден премьер-министром и внесен в Государственную думу ", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее губернатор Кубани Александр Ткачев обратился к премьер-министру Виктору Зубкову с предложением передать полномочия по управлению курортами федерального значения на региональный и муниципальный уровень.

Кроме того, в правительстве России поддержали инициативы Кубани по созданию искусственных земельных участков и островов. "Эти сооружения помогут устранить острый дефицит пляжей на южных курортах и решить проблему берегозащиты на Азово-Черноморском побережье", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении, частные инвесторы готовы вложить миллионы долларов в ландшафтно-рекреационные комплексы на Черном море и ждут лишь того, чтобы государство установило правило игры - порядок выдачи разрешений на строительство и право собственности на искусственные пляжи. "Краснодарский край активно участвует в подготовке Федерального закона "Об искусственно образованных территориях" и поправок в Водный и Земельный кодексы. Руководство края рассчитывает на то, что Госдума примет весь необходимый пакет поправок еще до летних каникул", - подчеркивается в сообщении.