Биробиджан, , 08:45 — REGNUM В Еврейской автономии санкции воспринимают как повод продолжать работать и получать прибыль в любых условиях. Мнение о том, что главное в успешной работе — это желание, высказала руководитель сети магазинов Юлия Шестакова, сообщил телеграм-канал правительства ЕАО.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Точка роста есть всегда и везде, не важно – есть санкции или нет санкций. Если ты хочешь работать, ты будешь работать и получать удовольствие и прибыль в любых условиях. Если ты хочешь работать, ты должен работать и нести ответственность полностью за свою продукцию», — считает Юлия Шестакова.

Она подчеркнула, что нужно нести ответственность за свою продукцию вне зависимости от того, есть санкции или нет и назвала ограничения стимулом для развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области примут меры поддержки сельскохозяйственных компаний. Производители продуктов питания будут получать гранты и субсидии, оформление документов намерены ускорить.