Ульяновск, 27 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области осталось практически на прежнем уровне количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 26 апреля в Ульяновской области официально выявлено 60 носителей новой коронавирусной инфекции, что на одного меньше, чем сутками ранее, 25 апреля.

Количество проведённых тестов на SARS-CoV-2 достигло 2 036 085, в том числе 26 апреля сделано 2421 лабораторное исследование.

Отметим, что 27 апреля состоится прямой эфир рубрики «Спросите доктора», посвящённый новому штамму коронавируса «Стелс-омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 201 442 случая заражения коронавирусом, выздоровели 194 913 человек, умер 4631 ковидный больной.