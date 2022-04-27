Томск, 27 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Томский филиал Россельхозбанка возобновил приём заявок на сельскую ипотеку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, льготная ставка в 3% годовых сохранена.

Пауль Клее. Загородный дом на севере. 1925

При этом скорректированы цели ипотеки, кредит можно направить только на индивидуальное строительство жилья и покупку готового загородного дома с участком.

«Если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет, в случае покупки у юрлица – не старше 3 лет», — добавили в администрации.

Кроме того, из программы исключили условие по обязательной газификации дома.

По словам директора филиала банка Сергея Семынина, интерес к программе высокий, особенно со стороны молодых семей. Средний возраст участников составляет 35 лет. Всего к настоящему времени в регионе выдано льготных кредитов на 2,2 млрд рублей.