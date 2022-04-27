Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Продолжающиеся поставки военной помощи на Украину уже через несколько месяцев могут истощить американские запасы вооружений. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает агентство Bloomberg.

США. Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как заявил в ходе выступления перед американскими законодателями на слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооружённым силам бывший заместитель министра обороны США по закупкам Эллен Лорд, Вашингтон передал Киеву почти четверть своего запаса переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

«Это огромная угроза для нашей безопасности», — подчеркнул Лорд.

В свою очередь президент организации «Совет по специализированным услугам» (Professional Services Council) Дэвид Берто отметил, что с начала российской специальной военной операции на Украине США привели в готовность около трети всех своих запасов вооружений, при этом контракты на их дальнейшее пополнение заключены не были.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США заявило, что Вашингтон направит Киеву новые партии вооружения уже в апреле. В частности, речь идёт о зенитных комплексах Stinger, противотанковых ракетных комплексах Javelin, а также о другом оборудовании.

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