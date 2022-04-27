Тюмень, , 08:36 — REGNUM В Тюменской области на конец марта 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года увеличились в среднем на 8,5%. По России данный показатель составляет на 10%, сообщает Тюменьстат.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Цены на продовольственные товары повысились на 9,1%, на непродовольственные товары – на 8,8%, тарифы на услуги населению – на 6,6%.

Более всего подорожал сахар-песок — на 54,3%, плодоовощная продукция — на 23,3%, рыба и морепродукты — на 11,4%, кондитерские изделия — на 10,6%.

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на телерадиотовары — на 30,5%, электротовары и другие бытовые приборы — на 29,2%, ткани — на 14,4%, мебель — на 10,8%, моющие и чистящие средства - на 10,3%.

Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на зарубежный туризм — на 34,3%, страхования — на 9,2%, услуги организаций культуры — на 6,9%.