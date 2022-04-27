Москва, , 08:36 — REGNUM Россия окончательно выработала тактику уничтожения украинских нацистских группировок, которые именуются вооруженными силами Украины, которая очень сильно напугала Запада своей неумолимостью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

«Мы можем сколько угодно скорбеть по поводу того, что происходит Донецке или где еще, это прифронтовая зона. Единственная возможность сделать, чтобы ситуация стала более мирной – это отодвинуть, сбросить противника, зачистить эту донбасскую группировку. По отношению к этому применяется тактика, ставшая уже абсолютно очевидной – она называется «огневой вал» с последующей зачисткой территорий. Эта тактика очень напугала штабы западных крупных стран. Они поняли, наконец, что русские для них – что-то такое неумолимо нехорошее начинают разворачивать. Именно этот огневой вал, медлительность с которой это продвигается», — заявил Кургинян.

По его словам, идет огромный конфликт, который с каждым днем будет становиться все более и более интенсивным, и чем более Россия в нем будет в нем неумолимо и спокойно побеждать в окончательно на сегодняшний день сложившейся логике «огненного вала», тем более враг будет наращивать любые пакости, включая попытки обострения в Приднестровье с целью растянуть линию фронта.