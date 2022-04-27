Джакарта, 27 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Правоохранительная группа комиссии по искоренению коррупции арестовала главу округа Богора Аде Ясину по подозрению в получении взятки, сообщает CNN Indonesia/

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Правоохранительная группа произвела аресты 26–27 апреля в районе Западной Явы. У антикоррупционного агентства есть сутки, чтобы определить правовой статус арестованных.

Арест Аде Ясины был произведен из-за обвинений в коррупции при даче и получении взяток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что переходный период от пандемии к эндемии продлится шесть месяцев.

Читайте также: Переходный период от пандемии к эндемии продлится полгода — глава Индонезии