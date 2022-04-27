Уфа, , 08:38 — REGNUM Предпринимателя осудили за незаконное получение субсидий в крупном размере в Уфе. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В суде было установлено, что летом 2015 года фигурант уголовного дела узнал о действии региональной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе о субсидировании затрат на уплату платежей по договорам лизинга.

«Имея доступ к учредительным документам, печатям и банковским счетам подконтрольного ему ООО «СпецКомпект», мужчина изготовил заведомо подложные документы о приобретении мобильного бетонного завода стоимостью свыше 2,7 млн рублей, которые представил в уполномоченный орган», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в августе того же года конкурсная комиссия (введенная в заблуждение) приняла решение о предоставлении поддержки этой фирме в размере один млн рублей. Бюджетные деньги были перечислены на счет организации.

Фигурант уголовного дела распорядился деньгами по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину он не признал.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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