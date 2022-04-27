Москва, 27 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. С начала обострения ситуации в Донбассе на территорию России прибыли более 1 млн жителей Украины, ДНР и ЛНР. Об этом 27 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

«Всего с момента обострения ситуации в Донбассе из ДНР, ЛНР, а также с территории Украины в Россию уже прибыло свыше 1 млн человек, более 182 тыс. из которых дети», — приводит агентство слова источника.

Уточняется, что 18 тыс. человек пересекли границу в минувшие сутки. Большинство из тех, кто приехал в Россию, — жители республик Донбасса.