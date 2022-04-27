Бамако, 27 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В шпионаже и подрывной деятельности после публикации кадров, снятых с беспилотника рядом с базой Госси, обвинили Вооруженные силы (ВС) Франции власти Мали. Об этом 27 апреля сообщает агентство France-Presse со ссылкой на заявление правительства этой африканской страны.

Bradley Watson Житель Мали

Как отметили власти Мали, с начала 2022 года было зафиксировано свыше 50 случаев нарушения воздушного пространства страны воздушными судами других государств, которые, в частности, принадлежат французским ВВС.

«Одним из самых последних случаев было незаконное присутствие беспилотника (Вооруженных) сил Франции 20 апреля 2022 года над базой Госси <…>», — говорится в заявлении.

Также указывается, что беспилотный аппарат был направлен французской стороной для шпионажа за Вооруженными силами Мали.

«Кроме шпионажа, силы Франции также виновны в подрывной деятельности в связи публикацией недостоверных изображений, сфабрикованных <…> с целью обвинить Вооруженные силы Мали в убийстве мирных граждан <…>», — добавляется в сообщении.

Отметим, ранее в соцсетях Мали появились видеозаписи массового захоронения около базы в Госси, которая перешла под контроль Вооруженных сил африканской страны после ухода оттуда военнослужащих Франции.