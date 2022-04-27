Новосибирск, , 08:33 — REGNUM России нужна цифровая независимость и защита от цифровых экспансий. Об этом заявил замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин на открытии конференции «Импортонезависимость».

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы говорим об очень важных вещах, с точки зрения обороны в том числе, потому что цифровая экспансия, которая произошла на нашу страну, она, слава богу, сейчас дезавуирована», — сказал он.

По словам Лишина, от решений, которые будут намечены и приняты участниками мероприятия, во многом зависит будущее страны и её независимость. Он уверен, что России необходимо достичь суверенитета «от всех возможных экспансий, которые мы на себе испытывали предыдущее время».