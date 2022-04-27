Новосибирск, 27 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. России нужна цифровая независимость и защита от цифровых экспансий. Об этом заявил замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин на открытии конференции «Импортонезависимость».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

«Мы говорим об очень важных вещах, с точки зрения обороны в том числе, потому что цифровая экспансия, которая произошла на нашу страну, она, слава богу, сейчас дезавуирована», — сказал он.

По словам Лишина, от решений, которые будут намечены и приняты участниками мероприятия, во многом зависит будущее страны и её независимость. Он уверен, что России необходимо достичь суверенитета «от всех возможных экспансий, которые мы на себе испытывали предыдущее время».