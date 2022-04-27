Иркутск, , 08:31 — REGNUM Медучреждения Иркутской области получили 74 легковых автомобиля, сообщил 27 апреля в своем талерам-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Иркутск. Автомобили для медиков Правительство Иркутской области

«Совершенствование первичной медико-санитарной помощи — одно из важнейших направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В своем Послании глава государства отметил, что нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. Сегодня мы передаем автомобили, которые будут работать в службах неотложной помощи при поликлиниках, а также отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и детям. До конца года мы еще пополним автопарк медучреждений», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Всего в рамках региональной программы на 2021–2025 годы запланировано приобрести 326 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России доступ к первичной медицинской помощи отсутствовал в целом ряде населенных пунктов. Особенно остро проблема обстояла в Саратовской области.

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