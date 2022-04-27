Сковородино, Амурская область, , 08:41 — REGNUM В пяти муниципалитетах Амурской области снизились цены на сахар и гречневую крупу. В селе Гонджа Магдагачинского района килограмм этих товаров стал дешевле на 50 и 15 рублей соответственно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Сахар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Причиной стал визит прокурора региона Александра Бучмана. Он разъяснил бизнесменам законодательство о ценообразовании на встречах. Предприниматели получили предостережения, которые, как надеются в надзорном ведомстве, позволят не допустить роста цен на продукты питания.

В итоге цена килограмма сахара и гречневой крупы в селе Талан Сковородинского района снизилась на шесть рублей — до 105 и 114 рублей соответственно. В городе Сковородино сахар стал стоить 115 рублей вместо 133, в селе Гонжа Магдагачинского района — 110 рублей вместо 160, гречка подешевела в населённом пункте на 15 рублей. Жители посёлка Магдагачи теперь платят за килограмм сахара на 25 рублей меньше, гречневой крупы — на 20. В Свободненском районе цена сахара упала на 30% до 76 рублей.

«Ранее по постановлениям территориальных прокуроров индивидуальные предприниматели в Тынде, Зее, Селемджинском районе незаконно установившие торговые надбавки на сахар, масло и муку, были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение законодательства о ценообразовании). Нарушения устранены», — также отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Приамурье зафиксировали рост цен на социально значимые продукты питания. Сахар в регионе подорожал на 36%, соль — на 7%, гречневая крупа и макароны — более, чем на 5%.