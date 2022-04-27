Москва, 27 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» с января по март 2022 года скачали почти 320 тысяч раз. Самыми востребованными оказались пять сервисов приложения, сообщается на портале мэра столицы

Gosuslugi.ru Госуслуги

С начала года горожане чаще всего обращались к приложению, чтобы проверить электронный дневник школьника, проконтролировать посещение и питание ребенка в образовательной организации, записать себя или близких к врачу, передать показания счетчиков электроэнергии и воды, а также оплатить счета за услуги ЖКХ.

Приложение «Госуслуги Москвы» доступно в App Store, Google Play и Huawei AppGalery. Авторизоваться можно с помощью учетной записи на портале mos. ru. Данные пользователя, указанные в личном кабинете, автоматически синхронизируются с приложением.

Как сообщало ИА REGNUM, государственными электронными услугами и сервисами на портале правительства mos. ru в 2021 году граждане воспользовались свыше 472 млн раз.

Читайте также: Госуслугами на mos. ru в 2021 году воспользовались свыше 472 млн раз