Сеул, 27 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В марте 2022 года по Южной Корее мигрировали 587 тыс. человек, что на 20,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Сеул

Согласно опубликованным данным, показатель за март является самым низким с 1975 года. Спад внутренней миграции наблюдается на протяжении пятнадцати месяцев подряд.

Самый большой отток населения наблюдался в провинции Кёнсан-Намдо (2052 человека), Пусане (1988 человек), Ульсане (1294 человека), Сеуле (275 человек). А чистый приток населения — в городе Инчхон (2360 человек), провинции Кёнгидо (2188 человек), провинции Чхунчхон-Пукто (1188 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 13,4%, что на 3,4% меньше по сравнению с мартом 2021 года.