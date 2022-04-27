Кызыл, 27 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В День Победы в столице Тувы Кызыле состоится ежегодная акция «Бессмертный полк». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в этом году шествие пройдёт в очном режиме.

Правительство Тувы «Бессмертный полк» в Кызыле

Два последних года из-за антиковидных ограничений акция проходила в онлайн-формате.

«В этом году участники акции смогут пройти плечом к плечу в «Бессмертном полку» с портретами героев Великой Отечественной войны и тех, кто погиб в специальной военной операции на Украине», — отметили в правительстве.

Шествие начнётся в Кызыле 9 мая в 10 часов утра от мемориального комплекса «Площадь Победы».