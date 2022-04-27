Москва, , 08:45 — REGNUM Киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, так как намерен и дальше манипулировать ситуацией. Об этом официальный представитель России Мария Захарова заявила 27 апреля в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова Mid.ru

По словам Захаровой, власти Украины тянут время, чтобы «Азовсталь» стягивала на себя внимание. За счёт людских страданий они собираются манипулировать ситуацией.

«Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счёт использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах», — сказала представитель МИД.

Она добавила, что для президента Украины Владимира Зеленского «Азовсталь» — это козырь в рукаве, страшный и кровавый. Он думает, что сможет разыгрывать его бесконечно.

Как сообщало ИА REGNUM, город Мариуполь в ДНР освобождён, там нет боевых действий, но на комбинате «Азовсталь» заблокированы оставшиеся украинские силовики, есть там и гражданские лица. Российская сторона готова выпустить украинских силовиков, гарантировать им жизнь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами, но для этого Киев должен приказать им сложить оружие.

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