Воронеж, 27 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Утром 27 апреля российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат в небе около Воронежа. Об этом 27 апреля сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Mil.ru ПВО

«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА», — говорится в сообщении.

Также Гусев отметил, что держит эту ситуацию на личном контроле и подчеркнул, что жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Россию прибыли ещё более 13,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.