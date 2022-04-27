Цхинвал, 27 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Южной Осетии выступило с осуждением терактов, совершенных в Приднестровье в последние дни. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Флаг Южной Осетии

«Подобные преступные акции преследуют цель запугать мирное население и создать повод для обострения ситуации, тем самым поставив под угрозу безопасность граждан Приднестровья и стабильность в регионе в целом», — говорится в сообщении.

Югоосетинские дипломаты уверены в том, что организаторами терактов являются внешние силы. Провокации нацелены на обострение ситуации в регионе. В МИД призвали другие государства оценить теракты в Приднестровье должным образом.

Напомним, за два дня в Приднестровье неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности в Тирасполе, а также объекты воинской части в районе села Парканы. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк». В республике на 15 дней ввели «красный» код террористической угрозы.