Ростов-на-Дону, , 08:24 — REGNUM В Россию прибыли ещё более 13,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 27 апреля сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля в связи с наплывом беженцев действует режим ЧС, в рамках которого в приграничных территориях также усилены меры безопасности.