Москва, 27 апреля 2022, 08:23 — REGNUM Недавние теракты в Приднестровье – это попытка втянуть все большие территории в украинский конфликт с целью наращивания напряженности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, конфликт должен стать множественным, и в него должны быть затянуты, п замыслу наших врагов, все большие и большие части. Об этом же говорят английские официальные лица вроде замминистра обороны Джеймса Хиппи, которые прямо утверждают, что нужно наращивать напряженность.
Кургинян отдельно подчеркнул, что Приднестровье – это территория невиданной законности и дружбы народов, которая недосягаема для оставшейся части Молдавии. Именно эта территории единогласно проголосовала за то, чтобы остаться частью СССР и сделала свой выбор в сторону России.