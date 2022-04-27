Москва, 27 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Недавние теракты в Приднестровье – это попытка втянуть все большие территории в украинский конфликт с целью наращивания напряженности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

«Я не думаю, что кому-то удастся победить Приднестровье. Приндестровцы показали, что их внутренняя мирность, межнациональный мир, соблюдение всех законов и норм существования, культурная жизнь, находится на высшем уровне. Я не думаю, что такая территория по зубам Кишинёву или Украине, хотя Украина много заигрывала с этой территорией… Но ясно, к чему все это идет – к эскалации конфликта», — заявил Кургинян.

По его словам, конфликт должен стать множественным, и в него должны быть затянуты, п замыслу наших врагов, все большие и большие части. Об этом же говорят английские официальные лица вроде замминистра обороны Джеймса Хиппи, которые прямо утверждают, что нужно наращивать напряженность.

«Это и говорит о том, что мы только начинаем втягиваться в очень большой конфликт», — подытожил эксперт.

Кургинян отдельно подчеркнул, что Приднестровье – это территория невиданной законности и дружбы народов, которая недосягаема для оставшейся части Молдавии. Именно эта территории единогласно проголосовала за то, чтобы остаться частью СССР и сделала свой выбор в сторону России.