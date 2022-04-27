Уфа, , 08:28 — REGNUM Завод по выращиванию и переработке рыбы осетровых пород намерены построить в Башкирии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Осетры Sharipov.A

Сообщается, что инвестиционный проект намерены реализовать на территории особой экономической зоны «Алга». На его реализацию инвестор планирует направить около 1,2 млрд рублей, в результате будет создано 28 рабочих мест.

«Проекту, безусловно, будет оказана вся необходимая поддержка для его успешной реализации», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии Илшата Тажитдинова.

Сообщается, что из рыбы планируется производить полуфабрикаты, деликатесы и осетровую икру. Помимо этого, в рамках проектируемой программы «Возрождение осетра» инвестор намерен разводить адаптированного к местной среде обитания оседлой башкирской популяции стерляди и русского осетра для последующего компенсационного зарыбления бассейна реки Белая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начали выпускать детали к зарубежным комбайнам и тракторам.