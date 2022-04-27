Чита, , 08:18 — REGNUM В Забайкальском крае все организаторы майских мероприятий должны быть привиты, обязаны соблюдать дистанцию и носить маски. Об этом сегодня, 27 апреля, по итогам заседания оперативного штаба, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Бессмертный полк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы хотим, чтобы праздники были открытые, массовые, чтобы у всех была возможность почтить память тех, кто отдал жизни ради мирного неба над головой. В этом году в «Бессмертном полку» пройдут и те, чьи родственники героически погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Это событие важно и значимо. Но мы не должны забывать, что эпидемиололгическая обстановка зависит от нас с вами. Осталось совсем немного времени, чтобы активизировать вакцинацию населения», — пояснила вице-премьер регионального правительства Инна Щеглова.

Она призвала всех участников и зрителей первомайской демонстрации, мероприятий на 9 мая, шествия «Бессмертного полка» взять с собой маску, соблюдать дистанцию и не забывать о дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье ситуация по распространению коронавируса продолжает оставаться напряжённой, поэтому в предстоящие майские праздники масочный режим, дистанция и дезинфекцию не будут отменять.

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