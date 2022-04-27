Воронеж, 27 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Беспилотный аппарат уничтожен минувшей ночью в небе рядом с Воронежем. Об этом сообщил 27 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Voronezh-city.ru Александр Гусев

«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА», — написал Гусев в личном телеграм-канале.

Глава региона заявил, что держит ситуацию на личном контроле, жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает.