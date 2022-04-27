Москва, , 08:18 — REGNUM Уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях горно-пустынной местности будет отработано военными России и Монголии в ходе совместных учений «Селенга-2022». Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по итогам первой планирующей конференции, состоявшейся в Монголии.

Учения © Наталья Диева

Отмечается, что делегация ВВО, которой руководили исполняющий обязанности командующего армии ВВС и ПВО ВВО генерал-майора Владимир Куликов и начальник отдела международного военного сотрудничества полковника Иван Тараев, согласовала с представителями ВС Монголии замысел совместного учения, порядок практических действий подразделений, организацию материального обеспечения военнослужащих, бытового обслуживания и культурно-досуговые мероприятия.

«На совместных учениях подразделения ВВО и Монголии отработают совместные действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на первом этапе учений планируется создание российско-монгольской антитеррористической военной группировки, а на втором — уничтожение незаконных вооруженных формирований условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что учебные манёвры с привлечением российских военных начались 26 апреля в Белоруссии.